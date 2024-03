Analisi tattica Atletico Madrid-Inter (2-1*): Inzaghi saluta male l’Europa

Analisi tattica di Atletico Madrid-Inter, terminata 2-1 nei tempi regolamentari e persa alla lotteria dei rigori dopo i supplementari senza reti. La rimonta dei padroni di casa va a segno contro la peggior Inter stagionale, rimasta in vantaggio solo per pochi secondi. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Champions League

PREPARAZIONE – L’Inter scende in campo con la stessa formazione dell’andata eccetto Denzel Dumfries, che prende il posto di Matteo Darmian da esterno destro a tutta fascia. La squadra di Simone Inzaghi fatica ad avanzare a causa dell’aggressività dell’Atletico Madrid sia in possesso sia senza. In cabina di regia Hakan Calhanoglu è costretto a impostare sulla linea dei difensori ma non si riesce ugualmente a sfruttare l’ampiezza. Va meglio con le verticalizzazioni in contropiede. Dopo la prima metà di frazione, l’Inter inizia a gestire meglio il pallone prendendo le misure ai padroni di casa. Non è un caso che il gol arrivi quando Federico Dimarco si accentra sfruttando l’assist in mezzo di Nicolò Barella, i quali fino a quel momento avevano sbagliato praticamente tutto nelle proprie zolle di campo. Al vantaggio segue l’immediata dormita difensiva che regala il pareggio ad Antoine Griezmann, rapido nel battere a rete. Una rete che toglie sicurezza all’Inter, che si schiaccia e inizia a buttar via la palla per allontanare i rischi. Una reazione molto lontana dall’idea inzaghiana della gestione della partita. Il primo tempo di Atletico Madrid-Inter termina 1-1: doccia fredda in Spagna dopo il vantaggio. L’Inter non riesce a gestire per 2′ quello che diventa un clamoroso doppio vantaggio grazie all’1-0 di San Siro.

Analisi tattica Atletico Madrid-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica a inizio ripresa ma partita più equilibrata. L’Inter continua a sbagliare le poche occasioni per tornare in vantaggio e allo stesso tempo Yann Sommer difende bene la sua porta per evitare il pareggio nell’aggreggato. Paradossalmente a sembrare stanca è l’Inter che corre a vuoto anziché l’Atletico Madrid costretto a recuperare lo svantaggio iniziale. Inzaghi mette mano alla formazione solo al 73′ con un doppio cambio ruolo per ruolo. Poi di nuovo all’84’, conferendo un assetto più difensivo con Yann Bisseck terzo destro con Benjamin Pavard avanzato nel ruolo di quinto e Matteo Darmian spostato a sinistra. Il 3-5-2 inzaghiano diventa un vero e proprio 5-3-2 molto scollato tra i reparti. Aumetano le distanze, gli errori e i rischi. Il palo salva Sommer una volta ma la seconda volta Memphis Depay non dà scampo al portiere svizzero, sfruttando l’errore difensivo di Stefan de Vrij e compagni. Ciò che succede nei supplementari, compresi gli ultimi due cambi ruolo per ruolo, è un mix tra calcio propositivo e caos tattico. L’Inter migliora nella manovra solo quando Diego Simeone decide di coprirsi, invertendo l’assetto del suo Atletico Madrid da offensivo a difensivo. Inzaghi a 10′ dalla fine pensa più ai rigori senza avere rigoristi anziché a evitarli con un’ultimissima mossa non conservativa (Kristjan Asllani mezzala anziché Davy Klaassen o addirittura Tajon Buchanan ala). Non arrivano gol e l’Inter saluta l’Europa alla lotteria dei rigori per mancanza di battitori qualificati: il problema nella gestione di energie e risorse è tutto qui. La squadra di Inzaghi si complica la vita e non arriva mai la mossa risolutiva per rimediare al danno, uscendo male.

