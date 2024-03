Inzaghi: «Non dovevamo portarla ai rigori. Una la chiave»

Come due anni fa, Inzaghi esce agli ottavi di finale di Champions League. L’amarezza dell’allenatore dopo Atlético Madrid-Inter, al canale tematico ufficiale.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Comprensibile la delusione di Simone Inzaghi dopo l’eliminazione in Atlético Madrid-Inter: «La chiave? Il gol del pareggio preso subito, avevamo il vantaggio dell’andata e quello di Federico Dimarco. Dispiace perché volevamo andare avanti, è mancato un po’ di cinismo. Onore all’Atlético Madrid, che nonostante due gol di svantaggio non ha mai mollato. Stanchezza? Beh diciamo che abbiamo avuto un bel tour de force, ma anche l’Atlético Madrid. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo perso le distanze e ci siamo abbassati un po’ troppo. Nei tempi supplementari molto bene e dovevamo evitare di portare la partita alla lotteria dei rigori. I ragazzi, gliel’ho detto, devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. È normale che ci sia dispiacere perché quando esci ai rigori dispiace, adesso abbiamo dieci partite da fare nel migliore dei modi per arrivare all’obiettivo finale. Chiaramente in tre giorni dovremo essere bravi a recuperare un po’ di energie fisiche e mentali, per presentarci nel migliore dei modi contro i campioni in carica. Cercheremo di fare del nostro meglio».