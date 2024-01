Monza-Inter, spicca un 8 dalle pagelle! Gagliardini il peggiore – CdS

Da Monza-Inter voti inevitabilmente alti sul Corriere dello Sport per la squadra di Inzaghi, visto l’1-5 di ieri. Dove il peggiore in campo è il disastroso ex Gagliardini.

LE PAGELLE – Il migliore in campo di ieri in Monza-Inter, secondo il Corriere dello Sport, è capitan Lautaro Martinez. Prende 8 dopo la nuova doppietta, secondo e terzo gol nel 2024 al rientro dall’infortunio, con numeri impressionanti: diciotto gol in altrettante partite in questa Serie A. Dietro di lui il 7,5 di Hakan Calhanoglu, sempre perfetto dal dischetto in Italia. Ma il voto è uguale per Simone Inzaghi, per aver rimesso l’Inter a lucido come non si vedeva dall’Udinese. Poi tanti 7: Federico Dimarco, il subentrato Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram. Nessuno sotto il 6 nella capolista, con 6,5 ai tre difensori titolari e Nicolò Barella. Il peggiore in campo di Monza-Inter è Roberto Gagliardini: 4,5 e non solo per il rigore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia