Milan-Inter, Pioli alla prese col rebus Leao! La probabile – Sky

Milan-Inter è in programma domani alle 21. Lea è ancora in dubbio per la semifinale d’andata. La probabile formazione di Pioli secondo Sky Sport

LE SCELTE – Il Milan si prepara alla sfida contro l’Inter di domani. I rossoneri, per la semifinale d’andata di Champions League, potrebbero dover fare a meno di Leao alle prese con un infortunio muscolare. In caso di forfait del portoghese pronto Saelemaekers. Per il resto, secondo Sky Sport, Pioli dovrebbe confermare quasi tutto l’undici che ha battuto la Lazio sabato. In porta Maignan, in difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Davanti alla difesa Krunic e Tonali. Dietro a Giroud unica punta spazio a Brahim Diaz, Bennacer e Saelemakers. Di seguito la probabile formazione del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.