Sassuolo subito in campo in vista dell’Inter (con testa al Milan)

Mentre l’Inter ha al momento la testa proiettata soltanto alla sfida di Champions League di domani sera alle 21 contro il Milan, il Sassuolo torna subito in campo dopo il pareggio di ieri contro il Bologna. C’è da preparare la sfida di sabato contro i nerazzurri.

SUBITO IN CAMPO – Niente riposo per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che dopo il pari di ieri per 1-1 nel derby emiliano contro il Bologna è subito tornato in campo per preparare la gara di sabato contro l’Inter. Seduta defaticante per i giocatori impegnati ieri, per gli altri invece forza in palestra e infine partitelle a campo ridotto. Domani – giornata in cui i nerazzurri affronteranno il Milan – i neroverdi hanno in programma una nuova seduta di allenamento in vista di sabato.