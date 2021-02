Milan-Inter, folla nerazzurra per l’arrivo del pullman allo stadio

Milan-Inter

Milan-Inter inizierà tra meno di due ore, ma l’entusiasmo è già alle stelle a Milano per un derby che si preannuncia importantissimo per i destini del campionato. Il pullman della squadra di Antonio Conte è in arrivo allo stadio accolto dalla folla dei tifosi

Entusiasmo alle stelle a Milano per Milan-Inter di questa giornata di campionato, il cui calcio d’inizio è previsto alle ore 15. Le immagini rilanciate pochi minuti fa da Sky Sport 24 mostrano l’arrivo allo stadio del pullman della squadra di Antonio Conte che è stata accolta da una folla di tifosi nerazzurri. Purtroppo si giocherà ancora a porte chiuse, ma all’Inter come sempre non manca l’affetto del suo pubblico per spingere la squadra verso una partita che si preannuncia spettacolare e molto importante per il futuro del campionato.