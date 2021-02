Graziani: Â«Milan-Inter derby straordinario. Lukaku pericolo numero unoÂ»

Graziani: «Milan-Inter derby straordinario. Lukaku pericolo numero uno»

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato del derby Milan-Inter che inizierà tra meno di due ore allo stadio Giuseppe Meazza

DERBY SCUDETTO – Graziani ribadisce l’importanza di questo derby: «E’ un derby straordinario, di altri tempi. Mai negli ultimi anni si era visto un derby così bello, interessante e importante. Oggi Inter e Milan si giocano una bella fetta di scudetto in prospettiva, se l’Inter dovesse vincere allungherebbe. Siamo in attesa. Da una parte abbiamo Perisic e Hakimi e dall’altra Hernandez e Calabria. Hernandez è andato un po’ in difficoltà con Hakimi nelle ultime occasioni. C’è un aspetto tattico interessante con Calhanoglu ed Eriksen dall’altra. Poi c’è Lukaku che è il pericolo numero uno, Romagnoli e Kjaer dovranno fare un lavoro straordinario. Lite Lukaku-Ibrahimovic? Io mi auguro ci sia un abbraccio, sarebbe uno spot bellissimo, poi ognuno per la su strada. Litigare in campo ci sta, ma alla fine siamo tutti fratelli»