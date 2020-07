Lukaku titolare. Dubbio Eriksen: la probabile formazione Inter – Sky

Condividi questo articolo

Questa sera alle 21.45 l’Inter di Conte sarà impegnata a San Siro. Lukaku e compagni se la vedranno con la Fiorentina guidata da Beppe Iachini. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Sky Sport”

FORMAZIONE – “Dopo il pareggio contro la Roma, torna titolare Romelu Lukaku che contro i giallorossi aveva firmato la rete del definitivo 2-2. Il re dei gol in trasferta cercherà di migliorare il proprio bottino anche in casa. In difesa potrebbe rivedersi Godin mentre sulle fasce laterali Moses e Biraghi sperano di sopravanzare Candreva e Young che però al momento restano favoriti. Alle spalle del tandem d’attacco c’è Borja Valero, ex di turno che vorrebbe tanto essere nell’XI di partenza ma potrebbe non battere la concorreza di Eriksen“.

Fonte: sport.sky.it