Sarri: “Scudetto? Vicini, ma non significa nulla. I punti mancanti…”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Si è parlato inevitabilmente della corsa scudetto con i bianconeri ormai a un passo dalla conquista del titolo

CONSAPEVOLEZZA – Queste le parole di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro l’Udinese: «Siamo vicini allo scudetto, ma nello sport la parola vicino non significa nulla. Servono quattro punti e al momento fare punti è durissima per tutti. Dobbiamo rimanere concentrati sulle singole partite. Ora pensiamo all’Udinese, poi alla Sampdoria e stop. Il resto viene di conseguenza. Dobbiamo rimanere sul pezzo perché ora è dura per tutti».