Lecce-Inter, formazioni ufficiali: Dimarco titolare! A sorpresa fuori Dumfries

Lecce-Inter tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio “Ettore Giardiniero-Via del Mare” di Lecce per la partita della 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Inzaghi mischia le carte in tavola: Bastoni e Dumfries si siedono, spazio a Dimarco e Darmian. Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Cetin, 25 Gallo; 8 Bistrovic, 42 Hjulmand (C), 16 Joan Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco.

A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini; 9 Colombo, 10 Di Mariano, 14 Helgason, 19 Listkowski, 22 Banda, 24 Frabotta, 26 Ciucci, 29 Blin, 31 Voelkerling Persson, 80 Berisha, 83 Lemmens, 99 Pablo Rodriguez.

Allenatore: Marco Baroni

Lecce-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Segui Lecce-Inter, 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, su Inter-News.it, attraverso l’app (scaricala gratuitamente!) e tutti i canali social (seguici ovunque!). E poco dopo le ore 20:00 segui il LIVE della partita con la cronaca testuale rigorsamente in diretta.