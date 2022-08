FOTO – Lecce-Inter, attesa al ‘Via del Mare’: ombrelli a portata di mano!

Manca poco ormai al fischio d’inizio di Lecce-Inter, che si preannuncia una partita dura dal punto di vista fisico (QUI le formazioni ufficiali). Al “Via del Mare” infatti serviranno ombrelli ed impermeabili. Di seguito lo scatto pubblicato su Twitter

PIOGGIA – Lecce-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, che per l’occasione sarà al gran completo. Per chi scenderà in campo non sarà una partita facile anche per le condizioni meteorologiche e del terreno di gioco. A Lecce sta piovendo e non sembra voler smettere nelle prossime ore, quando sono previsti temporali.

Dunque ombrelli ed impermeabili a portata di mano: Lecce-Inter sarà una partita bagnata.