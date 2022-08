FOTO – Lecce-Inter, ecco la seconda maglia pronta per l’esordio!

Prosegue inesorabile la marcia a Lecce-Inter, gara di esordio per entrambe le squadre in questa Serie A. Ma sarà anche il debutto per la seconda maglia della società nerazzurra, presentata in settimana e indossata dai giocatori nella gara di questa sera.

SECONDA MAGLIA – Dopo la presentazione in settimana, la seconda maglia è pronta per il suo debutto questa sera in Lecce-Inter. Allo stadio Via del Mare, i nerazzurri scenderanno in campo proprio con il kit da trasferta, che ha ricevuto inoltre grandi complimenti per il suo design.

Qui sopra, nel tweet pubblicato dalla società, le foto dallo spogliatoio.