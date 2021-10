Lazio, speranza Immobile: la probabile formazione anti Inter

Sabato alle 18 l’Inter affronterà la Lazio all’Olimpico. Inzaghi tornerà quindi in quella che è stata la sua casa per 21 anni prima da giocatore e poi allenatore. Ecco le ultime sui biancocelesti guidati da Maurizio Sarri

SCELTE OBBLIGATE? – Se in casa Inter la speranza è di avere Lautaro Martinez in campo, la Lazio spera invece di recuperare Ciro Immobile. I padroni di casa dovranno infatti già fare a meno di Francesco Acerbi espulso contro il Bologna e quindi squalificato. Se l’attaccante campione d’Europa non dovesse farcela è pronto Vedat Muriqi con Patric pronto a sostituire l’ex Sassuolo in difesa. Al momento c’è però ottimismo sul suo impiego dal primo minuto.

LAZIO – Questa la probabile formazione di Maurizio Sarri: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.