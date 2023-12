Lazio-Inter, ancora emergenza in difesa! Inzaghi sperimenta? – CdS

Vigilia di Lazio-Inter e Inzaghi deve ancora fare i conti con la situazione legata agli infortunati. In difesa ci sono – come già nelle scorse partite – diversi indisponibili tanto che il Corriere dello Sport rilancia una candidatura inedita.

CORTI DIETRO – Non si può certo dire che l’avvicinamento a Lazio-Inter sia con tutti gli effettivi. Dopo le novità di ieri su Juan Guillermo Cuadrado, atteso da operazione e lungo stop, Simone Inzaghi deve fare la conta. Non ci saranno nemmeno l’ex Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard per la formazione di domani, anche se il francese andrà in panchina per la prima volta dopo l’infortunio di Bergamo. Il mancato utilizzo di Yann Bisseck contro la Real Sociedad è un segnale, per il Corriere dello Sport, di come Inzaghi lo voglia mettere in campo per Lazio-Inter: il tecnico si fida del giovane tedesco. Matteo Darmian, invece, proseguirà la sua alternanza fra braccetto ed esterno spostandosi più avanzato. A completare il reparto ci saranno l’ex Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni ormai pienamente recuperato. Ma in Lazio-Inter potrebbe esserci anche un inedito: Carlos Augusto spostato esterno destro con Darmian terzo di difesa e al posto di Bisseck. Sarebbe la prima volta, ma è opzione meno probabile.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.