Pavard torna in Lazio-Inter! Valutazione in vista per de Vrij – CdS

Pavard oggi partirà per Roma e sarà a disposizione di Inzaghi per Lazio-Inter. Match che però arriva troppo presto per de Vrij, ancora alle prese con l’infortunio delle scorse settimane.

LA SITUAZIONE – In un momento di assoluta emergenza in difesa, per Lazio-Inter c’è il fondamentale recupero (in anticipo) di Benjamin Pavard. Sei settimane fa esatte sembrava che addirittura la stagione per il francese fosse compromessa, invece dopo l’infortunio del 4 novembre a Bergamo con l’Atalanta ha avuto un rientro molto più rapido delle previsioni iniziali. Oggi partirà per Roma e domani andrà in panchina, informa il Corriere dello Sport. Difficile che Pavard possa essere impiegato anche solo a gara in corso, ma già il suo ritorno fra i convocati è un bel segnale. Peraltro ieri, per la prima volta, ha svolto tutto l’allenamento con i compagni in gruppo. Se per Pavard ci sono buone notizie un po’ meno, almeno in ottica Lazio-Inter, per Stefan de Vrij. Dovrà saltare la sfida da ex all’Olimpico, dopo l’infortunio muscolare di Napoli. Lui sarà rivalutato la prossima settimana, per capire se ci siano margini per vederlo a disposizione di Simone Inzaghi sabato prossimo col Lecce, nel match prima di Natale.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.