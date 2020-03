Juventus-Inter, gli uomini di Sarri al lavoro: un difensore a parte

Juventus-Inter ha finalmente una data (qui i dettagli). Gli uomini di Maurizio Sarri, quindi, sono al lavoro per preparare la sfida contro i nerazzurri. Allenamento in mattinata per i bianconeri.

ALLENAMENTO – Continua la preparazione per Juventus-Inter per gli uomini di Maurizio Sarri, impegnati questa mattina sul campo di allenamento. Ecco il report: “Oggi i bianconeri si sono allenati al mattino, focalizzando l’attenzione, dopo la fase di riscaldamento, sulla tecnica e sulla tattica. Giorgio Chiellini ha svolto seduta personalizzata sul campo come da programma. Si torna in campo nella tarda mattinata di domani”.

Fonte: Juventus.com