Juventus-Inter, buone notizie su Bastoni. Dubbio Inzaghi in attacco

Ottimismo all’interno dell’Inter di Simone Inzaghi su Alessandro Bastoni in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi ritroverà Alessandro Bastoni in difesa in Juventus-Inter. Il difensore sarebbe pronto a far ritorno in gruppo e ad aumentare i carichi di lavoro. Quindi martedì dovrebbe essere a Roma col resto della squadra. Sarebbe in attacco il principale dubbio di Simone Inzaghi, su chi sarà a fianco di Lautaro Martinez. Ballottaggio tra Joaquin Correa e Edin Dzeko, con il bosniaco che sarebbe favorito.

Fonte: SportMediaset.it