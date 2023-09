Inzaghi, squadra che vince non si cambia: l’undici di Inter-Milan – TS

Un vecchio adagio recita: squadra che vince non si cambia. Lo sa bene anche Simone Inzaghi che, nonostante un ballottaggio di formazione, non ha intenzione di mettere troppo mano all’undici che fin qui ha portato tre vittorie di fila. Di seguito le probabili scelte, secondo Tuttosport.

PROBABILE UNDICI – Simone Inzaghi prepara la sua formazione per Inter-Milan, un derby già di alta classifica e già di grande importanza, nonostante il campionato sia appena agli inizi. Come preventivabile, non sono previsti grossi cambi nel suo undici titolare. Nonostante qualcuno avesse avanzato dubbi a centrocampo, dopo la prestazione da protagonista di Davide Frattesi in nazionale. A centrocampo partirà invece Henrikh Mkhitaryan, confermato così come almeno altri 9 degli 11 che sono scesi in campo da titolari nelle prime tre gare. Con il solo ballottaggio tra il recuperato Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

FORMAZIONE – Queste le probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Milan: (3-5-2) Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini