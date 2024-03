Inzaghi può invertire le rotazioni: dubbio di formazione per Bologna-Inter

La probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter rischia davvero di sorprendere, visto che le rotazioni previste ci saranno ma potrebbero parzialmente invertirsi. Il giorno che precede la partita è utile per fare dei test in allenamento ma per le conferme bisogna attendere ancora

PROBABILE FORMAZIONE – Alla vigilia di Bologna-Inter le notizie sulla formazione che ha in mente Simone Inzaghi si sprecano. La grossa novità è il “sorpasso” di Alexis Sanchez sul grande ex Marko Arnautovic in attacco. Non è l’unica, perché Davy Klaassen avanza su Davide Frattesi e contende la maglia da titolare a Henrikh Mkhitaryan in mezzo al campo. L’aggiornamento più importante, però, riguarda Hakan Calhanoglu, che a sorpresa potrebbe tornare subito in campo dall’inizio al posto di Kristjan Asllani davanti alla difesa. Inzaghi non ha ancora deciso ma a poco più di ventiquattr’ore dal fischio d’inizio di Bologna-Inter bisogna considerare il turco un serio candidato alla maglia da titolare. L’anticipo di Serie A è il test perfetto in vista dell’Atletico Madrid in Champions League, per questo nelle prossime ore Calhanoglu potrebbe ottenere l’OK per giocare già a Bologna dall’inizio. Valutazioni in corso per il ruolo di regista ma non solo, perché preservare bene tutti i titolari è un obiettivo. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter di Serie A, in attesa degli ultimissimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Bologna-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.