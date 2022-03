Inzaghi contro la Juventus si gioca tutto, non solo lo scudetto – CdS

Inzaghi in Juventus-Inter secondo il Corriere dello Sport domenica si gioca tutto: scudetto e panchina. Il tecnico nerazzurro non vuole far rimpiangere Antonio Conte.

TUTTO IN PALIO – Juventus-Inter, secondo il quotidiano romano, sarà importante soprattutto per il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino si gioca tutto, a cominciare dal tricolore cucito sul petto e conquistato da Antonio Conte. Inzaghi non vuole far rimpiangere l’ex tecnico dell’Inter, e oltre allo scudetto si gioca anche la panchina. La partita con la Juventus deve segnare la svolta stagionale. Nelle ultime sette gare, i nerazzurri hanno portato a casa una sola vittoria, quella contro la Salernitana, con due sconfitte e quattro pareggi. Malgrado le perplessità di inizio anno, Inzaghi aveva fatto meglio del suo predecessore, almeno fino alla metà dell’opera: campione d’inverno, qualificato agli ottavi di UEFA Champions League, Supercoppa italiana vinta e semifinale di Coppa Italia. Poi qualcosa si è inceppato. Contro la Juventus, l’Inter dovrà ribaltare il suo destino.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.