Xavi: «Dumfries? Sono indignato, una grande ingiustizia! L’arbitro spieghi»

Xavi, intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Barcellona, recrimina per il mancato calcio di rigore assegnato ai blaugrana per il presunto tocco di mano di Dumfries

INGIUSTIZIA – Xavi commenta così l’episodio: «Si, penso che sia stata un’ingiustizia. E quello che provo, è la verità. Sono indignato, è una grande ingiustizia. Credo che l’arbitro dovrebbe parlare in conferenza stampa e spiegare le decisioni che ha preso. Non c’è problema, ma vorrei avere le sue spiegazioni. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto la nostra partita. Nella prima parte non siamo stati all’altezza della situazione, dovevamo essere più dinamici. Ne abbiamo parlato all’intervallo. Nel secondo tempo le cose sono andate molto meglio».