Thuram: «Nel secondo tempo altra mentalità! Segnale per noi stessi»

L’Inter ha battuto la Roma all’Olimpico in rimonta con un perentorio 2-4. Tutta la soddisfazione di Thuram, autore del gol del momentaneo 2-2, nel post partita di Sky Sport

MENTALITA’ – Queste le parole di Thuram: «Siamo ritornati nel secondo tempo con un’altra mentalità. Volevamo fare un bel secondo tempo e lo abbiamo fatto. Segnale al campionato? Al campionato non lo so, per noi stessi è importante. Prendere i tre punti contro una squadra difficile. Cosa è scattato? Niente, abbiamo ripreso fiducia nel nostro gioco, abbiamo provato a fare le cose come sappiamo farle e ci ha aiutato a prendere i tre punti questa sera. Da attaccante mi aspettavo questo impatto? No, ma c’è anche Lautaro ci sono tanti attaccanti per aiutare la squadra e fare le corse. Crescita? Non lo so, lavoro ogni giorno ad Appiano. Mi sento bene con i compagni e giocare con Lautaro Martinez in attacco»