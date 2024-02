Thuram: «Con Lautaro Martinez è meraviglioso. Inter, ancora lunga!»

Marcus Thuram è uno degli eroi di Roma-Inter. Al termine del match l’attaccante francese interviene su Dazn. I suoi pensieri sono dedicati anche a Lautaro Martinez ma non solo.

GIOCARE PER VINCERE – Marcus Thuram, dalle impressioni sul campo con i suoi compagni all’Inter agli obiettivi stagionali. Le dichiarazioni dell’attaccante dopo la vittoria contro la Roma: «Un altro autogol? Io provo ad attaccare la porta e se non prendo la palla di dare fastidio al difensore. So che quando la palla arriva così è difficile per i difensori. Consigli da Thierry Henry? No, parliamo dopo le partite come sempre come faccio con papà o con il mister. Sto provando ad aiutare la squadra come posso. Sto apprendendo da tutti, anche dei miei compagni e dalla gente con cui parlo di calcio. Sono ancora giovane, sto lavorando. È la prima stagione qui in Italia e tutto quello che posso prendere lo prendo».

COPPIA – Sul suo compagno d’attacco Thuram dichiara: «Giocare con Lautaro Martinez è una bellissima cosa e non penso che ci sia una prima o una seconda punta. Siamo due attaccanti e due giocatori che aiutano la squadra. Giocare con lui è veramente meraviglioso. Scudetto? Il campionato è ancora molto lungo e ci sono ancora molte partite difficilissime come quella di stasera. Vuol dire che non è ancora cambiato niente. Dobbiamo giocare partita dopo partita e vedere poi alla fine. Noi giochiamo ogni partita per vincerla e quando la Champions League arriverà faremo lo stesso anche lì. Papà? Non l’ho ancora sentito». Così Thuram termina l’intervista, con uno sguardo anche al percorso Europeo.