Thiago Motta: «Privilegio aver giocato nell’Inter! Mi aspetto il massimo»

Thiago Motta è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, sfida in programma alle 20.45 a San Siro e valevole per il quattordicesimo turno di campionato. Ecco quanto dichiarato a DAZN

PAROLE DA EX – Thiago Motta ha parlato così prima di Inter-Bologna: «Mi aspetto da tutti il massimo, grande impegno e responsabilità. Tutti devono giovare al massimo questa partita. Inter? Sono bellissimi ricordi, lo stadio, il pubblico, questo è un campo fantastico non solo in Italia ma anche in Europa. Ho avuto il privilegio di poter giocare in un grande club come l’Inter».