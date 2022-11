Cruz: «Inter casa mia, orgoglioso! Peccato per Correa ma mi piace»

Cruz è uno degli ospiti illustri per la partita di questa sera contro il Bologna. Dal prato del Meazza per Inter TV l’ex attaccante ha parlato di chi gioca nel suo stesso ruolo adesso, fra cui Correa.

IL GRANDE EX – Julio Ricardo Cruz ha vestito entrambe le maglie di Inter-Bologna e oggi la vede dal vivo: «Un piacere tornare, l’Inter è casa mia. Ho vissuto tantissime emozioni belle. Sono felice di essere qua, anche con la famiglia: mi sento orgoglioso di essere parte della storia dell’Inter. Tutti i giocatori passati qua sono importanti, Lautaro Martinez è uno che mi piace tantissimo e se non parlassi di Romelu Lukaku sarei uno scemo perché è fortissimo. Mi fa piacere perché l’Inter ha sempre avuto grandi attaccanti, non voglio dire chi mi piacerebbe giocare di più. Anche Joaquin Correa mi piace tantissimo, peccato che abbia avuto un problema fisico che l’ha tenuto fuori dal campo però l’Inter avrà bisogno di tutti. Ringrazio sempre, ho vissuto cose meravigliose qui: sono dodici anni che ho smesso e sento l’affetto di tutti ogni volta che vengo qui».