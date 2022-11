Palacio: «Lautaro Martinez straordinario! Con Inter e Bologna bei momenti»

Palacio è un altro dei doppi ex di Inter-Bologna presenti stasera al Meazza. A pochissimi istanti dal calcio d’inizio l’ex attaccante argentino, a Inter TV, si è soffermato sia sul suo passato sia su Lautaro Martinez.

DOPPIA MAGLIA – Rodrigo Palacio ha vestito le maglie di Inter e Bologna: «Sono molto contento di tornare a San Siro. Anche oggi è una partita fra due squadre dove ho giocato e a cui voglio molto bene, sono contento di essere qui. Sono contento, perché in tutte e due le squadre ho passato momenti molto belli. Mi hanno accolto sempre bene, dandomi tanto affetto: sono contento e onorato di aver giocato per loro. Lautaro Martinez? Lo vedo molto bene, come tutti. Penso che lui sia un giocatore straordinario, non gli devo dire nulla: spero che oggi faccia una grande partita».