Thiago Motta: «Bologna, sono orgoglioso. Fatto cose straordinarie»

Thiago Motta dopo Inter-Bologna terminata sul punteggio di 1-2 in Coppa Italia ha parlato in conferenza stampa esprimendo tutta la sua felicità.

L’ATTEGGIAMENTO – Thiago Motta ha parlato così dopo Inter-Bologna in conferenza stampa: «Sono orgoglioso, è dire poco! Fino ad oggi hanno fatto cose straordinarie e questa sera hanno fatto una partita fantastica giocata nel modo giusto contro la finalista di Champions League e la prima in classifica in Serie A. Dobbiamo continuare così, riposare e andare avanti, lavorando nello stesso modo. Siamo andati in svantaggio e non facile qui a San Siro, abbiamo sofferto e rialzato la testa. Sono contento per i ragazzi e per la nostra gente con duemila persone, è qualcosa di straordinario. Mi sento veramente fortunato di partecipare in questo bel gruppo».