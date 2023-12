Moviola Inter-Bologna: folle non aver visto il rigore in campo

Inter-Bologna ha avuto La Penna come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024 e finito 1-2 dopo i tempi supplementari (0-0). Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, PRIMO TEMPO – Federico La Penna voto 5. Sulla sua valutazione pesa la gestione di quanto successo in area. Al 18′ contrasto in area tra Davide Frattesi e Sam Beukema, non c’è niente. L’azione prosegue e, sempre in area, Tommaso Corazza allarga la gamba con Lautaro Martinez. Qui qualcosa in più sì che c’è, anche se forse non tale da richiamo VAR. Charalampos Lykogiannis è il primo ammonito, per aver trattenuto Lautaro Martinez che gli aveva rubato palla.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, SECONDO TEMPO – Altro contrasto in area al 52′, fra Sydney van Hooijdonk e Francesco Acerbi: pure qui nulla da segnalare. Lo stesso van Hooijdonk prende il giallo al 58′, per aver trattenuto Alessandro Bastoni. Su angolo da destra Corazza respinge con la mano, il rigore è evidente ma La Penna probabilmente sta guardando altro. Ci vuole anche un po’ troppo per l’intervento del VAR, su una situazione abbastanza evidente in pesa diretta. Due gialli prima dei tempi supplementari, a Giovanni Fabbian e Yann Bisseck, senza discussioni. Così come al 90′ non c’è niente fra Marcus Thuram e Jhon Lucumì nell’area del Bologna.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, TEMPI SUPPLEMENTARI – Matteo Darmian al 100′ placca Lykogiannis ed è un altro giallo automatico. Così come per Benjamin Pavard (fallo su Kacper Urbanski) e Barella (ridicola protesta dopo un fallo non segnalato). L’1-1 del Bologna è buono, con Joshua Zirkzee che colpisce di tacco il pallone quando era sulla linea. L’Inter chiede che sia fuori, ma in realtà avrebbe dovuto pensare a difendere anziché dormire.