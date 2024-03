Sommer: «Inter gruppo splendido! Lautaro Martinez ottimo capitano»

Yann Sommer in un servizio realizzato da Prime Video in vista di Atletico Madrid-Inter ha parlato della sua esperienza fin qui da quando è arrivato, poi ha espresso la sua opinione riguardo il Capitano nerazzurro e la sfida contro gli spagnoli nel match di ritorno di UEFA Champions League.

IN NERAZZURRO – Yann Sommer parla della sua esperienza, fin qui, all’Inter: «Pressione quando sono arrivato? Onana ha fatto benissimo qui. Guardavo le partite per capire il calcio di Inzaghi, è stato semplice scegliere l’Inter e non vedevo l’ora di venire qui. Nelle partite in cui sono meno impegnato per me è importante restare concentrano e connesso alla partita. Abbiamo concesso pochi gol in questa stagione e dobbiamo continuare così. Tutti sono estremamente motivati a dare tutto per la squadra. E poi è un gruppo allegro, quando usciamo a cena insieme ci divertiamo molto. Questo gruppo è splendido!».

IL CAPITANO – Sommer spende belle parole sul Capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez è importante per noi sia come uomo che come calciatore, perché segna tanto, si impegna molto in fase difensiva. Poi quando in campo ci sono momenti difficili, Lautaro Martinez è bravo a spronare la squadra, reagisce in modo positivo. È davvero un ottimo capitano!».

SCONTRO IMPORTANTE – : «Contro l’Atletico Madrid dovremmo avere coraggio, loro difendono bene, dovremmo vincere i ci duelli. La cosa più bella di questa Inter è l’atmosfera allo staio! La sua energia è speciale, ci spinge sempre a tirare fuori il meglio. È splendido».