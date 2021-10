Skriniar: «Sheriff? Sorpresa per tutti! Dobbiamo fare la partita e vincere»

Skriniar ha parlato a Inter TV in vista del match con lo Sheriff di stasera. Ecco le sue parole sulla terza giornata del Gruppo D di Champions League.

PRESENTI! – Milan Skriniar presenta Inter-Sheriff: «Lo Sheriff? È una sorpresa per tutti, però in Champions League le squadre hanno qualità. Dobbiamo fare la partita noi. In Champions League il problema è che se non fai gol arriva l’avversario che lo fa. Dobbiamo cercare la vittoria e fare in modo che arrivi. Sono contento che ho fatto buone prestazioni, ma comunque abbiamo solo un punto. Cerco sempre di migliorarmi e aiutare la squadra per fare bene: se riesco a farlo sono contento, poi ogni tanto sicuramente devo essere anche io a fare cose magari in modo migliore per migliorarmi. Pubblico importante? Sicuramente tanto. Abbiamo visto anche col Real Madrid che quando sono con noi ci spingono. Siamo contenti di affrontare la partita davanti ai nostri tifosi, dobbiamo cercare in tutti i modi di fare risultato».