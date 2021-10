Inter-Sheriff 1-0 al 45′, Dzeko sblocca i nerazzurri in Champions League!

Termina il primo tempo di Inter-Sheriff, sfida valevole per la terza giornata del girone D della UEFA Champions League (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, dove i nerazzurri sono in vantaggio grazie a una rete di Edin Dzeko.

DOPPIA OCCASIONE – Partono subito convinti i padroni di casa, per cercare di sbloccare il prima possibile il risultato di questo Inter-Sheriff. La più grande occasione arriva al minuto 16, quando i nerazzurri ripartono in contropiede ed Edin Dzeko lancia Denzel Dumfries in campo aperto. L’esterno olandese si presenta a tu-per-tu con Celeadnic, ma sbaglia l’ultimo controllo e permette al portiere in uscita di bloccare il pallone. Poco dopo altra grossa occasione per Edin Dzeko che viene liberato in area da un tocco di Lautaro Martinez, ma è bravo Celeadnic in uscita a respingere di petto il tocco dell’attaccante bosniaco.

Inter-Sheriff, Edin Dzeko sblocca i nerazzurri in Champions League

VANTAGGIO NERAZZURRO – La terza grande occasione per i nerazzurri arriva al minuto 33, quando Federico Dimarco prova il tiro diretto su punizione dal lato destro, ma Celeadnic con una prodezza toglie la palla da sotto alla traversa. Poco male: sugli sviluppi del calcio d’angolo il pallone arriva a Edin Dzeko che con un piatto al volo piazza la sfera all’incrocio segnando così la rete che vale l’1-0. Il primo vero ‘pericolo’ per i nerazzurri arriva al 41′, quando Samir Handanovic si fa trovare pronto su una conclusione dalla distanza. Un fuoco di paglia, visto che a dominare sono i nerazzurri e al 43′ Celeadnic si supera togliendo dall’angolino basso una precisa e velenosa conclusione di Ivan Perisic. Al 45′, senza recupero, arriva l’intervallo di Inter-Sheriff: 1-0 fin qui.

INTER 1 – 0 SHERIFF

MARCATORI: Dzeko (I) al 35′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): 1 Celeadnic; 13 Fernando Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 S. Thill; 77 Bruno, 22 Kolovos, 10 Castaneda (C); 9 A. Traoré.

A disposizione: 33 Pascenco; 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 S. Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane.

Allenatore: Jurij Vernydub