Skriniar: «Inter, da togliere le speranze agli avversari! Essere concentrati»

Skriniar sarà titolare alle ore 18.30 in Inter-Spezia (vedi formazioni). Il giocatore, prima di scendere in campo per il riscaldamento, si è fermato a parlare con Inter TV.

FARE PRESSIONE – Milan Skriniar presenta Inter-Spezia: «Il rischio c’è sempre, però dobbiamo evitare assolutamente gli errori e dimostrare di essere i più forti non solo sulla carta. Dobbiamo dimostrare di essere concentrati dal primo all’ultimo minuto. Anche lo Spezia ha qualitèà e non dobbiamo sottovalutare niente, dobbiamo entrare in campo come campioni d’Italia e togliere speranze agli avversari. Ma non sarà una partita facile. Gare ravvicinate? Lo fanno anche altre squadre, possiamo dire che siamo abituati. Non è semplice ma cerchiamo di dare il massimo, abbiamo grandi giocatori. Penso che stiamo facendo bene, dobbiamo dare continuità di prestazioni».