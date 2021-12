Perrone: «Inter, cospargo capo di cenere: non pensavo potesse fare bene»

L’Inter alle ore 18.30 sfida lo Spezia a San Siro, con un problemino dell’ultimo minuto per Bastoni (vedi articolo). Roberto Perrone, ai microfoni di Sky Sport, parla dell’ottimo momento dei nerazzurri di Inzaghi, facendo mea culpa. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

ORGANIZZAZIONE – L’Inter alle ore 18.30 sfida lo Spezia a San Siro. Simone Inzaghi cambia più di qualcosina in difesa, ma per il resto lo zoccolo duro in gran parte rimane (vedi formazioni). Secondo Roberto Perrone, il tecnico nerazzurro fa bene a non stravolgere tutto: «Fa bene perché è una squadra che ha trovato il ritmo, si è rimessa ampiamento in corsa. Io devo dire che non pensavo, cospargo il capo di cenere ma non credevo potesse fare così bene l’Inter. Ma non per Inzaghi quanto per le assenze gravi. Invece sta facendo bene, è una squadra concreta con molti giocatori in grado di decidere la partita. È bene organizzata, Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro. Sarà molto divertente vedere la partita con il santone José Mourinho, che per gli interisti è come un Dalai Lama. Vediamo, l’Inter la vedo bene, la Roma si è messa un po’ a posto. Sarà una bella gara».