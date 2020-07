Ranocchia: “Inter, alzare l’asticella ogni giorno. Non ci sono alibi”

Ranocchia è stato intervistato da Inter TV nel post partita di Inter-Fiorentina 0-0. Queste le sue parole a seguito del pareggio deludente nella quartultima giornata di campionato.

PARI CHE NON SPOSTA – Andrea Ranocchia parla dopo Inter-Fiorentina su Inter TV: «Sono sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra. C’è grande rammarico, perché abbiamo creato molto e non siamo riusciti a sbloccare la partita. È un grande peccato. C’è da crescere ancora tanto, perché i punti dalla Juventus sono ancora molti. Siamo migliorati in questo anno ma c’è ancora da migliorare molto, sotto tutti i punti di vista. Siamo qui per farlo, il mister ci sta dando una grande mano in questo. Cos’è cambiato dalle scorse stagioni? Ogni anno cambiano tantissime cose. Il mister sta cercando di inculcarci la mentalità giusta, la mentalità vincente. Dobbiamo alzare l’asticella ogni giorno, partita dopo partita: ci stiamo riuscendo a tratti, ma purtroppo a tratti non basta per niente. Dobbiamo cercare di dare tutti di più, sicuramente quest’anno è particolare ma per tutti, quindi non dev’essere un alibi. Oggi c’è mancano il gol: abbiamo costruito e creato tanto, concedendo poco. È un grande peccato non aver portato a casa i tre punti, dispiace e non c’è tanto altro da dire».