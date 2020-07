Godin: “Inter, vincere porta a vincere! Finire al meglio, Europa League…”

Godin ha parlato a Inter TV dopo il deludente pareggio per 0-0 in Inter-Fiorentina. Il giocatore ha commentato al canale tematico ufficiale nerazzurro il pareggio a reti inviolate e le condizioni della squadra.

ANCORA FERMATI – Diego Godin commenta Inter-Fiorentina su Inter TV: «Cos’è mancato questa sera per la vittoria? Il gol. Abbiamo fatto di tutto: abbiamo fatto tante cose buone, abbiamo avuto occasioni per fare gol e non l’abbiamo fatto. Penso che sia una partita che meritavamo di vincere, spiace ma dobbiamo guardare avanti: pensare al Genoa e vincere, fino alla fine, tutte le partite. Dobbiamo continuare sempre a lavorare ogni giorno forte, con questa maglia, e dobbiamo scendere in campo sempre per vincere. Dobbiamo pensare a ogni partita di vincere e arrivare il più in alto possibile per vincere. Poi lo scudetto sappiamo dov’è, ma dobbiamo finire la stagione al meglio e poi pensare all’Europa League. Abbiamo ancora una coppa da giocare ed è una coppa importante».

MENTALITÀ – Godin parla di cosa serve all’Inter: «Adesso dobbiamo lavorare e credere che possiamo vincere questa coppa. Io conosco la strada per arrivare alla finale: dobbiamo crederci, avere la voglia di vincere in ogni partita che abbiamo davanti. Vincere ti porta a vincere, questo è importante: dobbiamo pensare intanto al Genoa, poi arrivare all’ultima partita al meglio e alla coppa con buone sensazioni. Penso che questo sia l’importante».