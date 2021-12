Provedel: «Gol subiti? Parlano i fatti, dobbiamo migliorare in quello»

Provedel ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Spezia, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ASPETTI DA MIGLIORARE – Provedel pala così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Spezia: «Gol subiti? Sicuramente è una cosa che va migliorata, parlano i fatti. Lavoriamo per quello ma ancora evidentemente non è abbastanza. Poi ti dico la verità, se devo perdere due partite 1-0 o perdere una con più gol e l’altra vincerla preferisco la seconda ipotesi. Bisogna lavorare per quello».