Inzaghi: «Siamo in emergenza in difesa ma non ci sono problemi!»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Spezia, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

EMERGENZA – Simone Inzaghi pala così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Spezia: «Io penso che ho la fortuna di avere una rosa a disposizione fatta di professionisti. Stasera siamo in emergenza soprattutto in difesa, però giocherà gente che si allena sempre nel migliore dei modi. Bastoni non è disponibile, ha avuto questa notte una gastroenterite che purtroppo non lo ha reso disponibile. Abbiamo fuori anche altri difensori, siamo un po’ in emergenza ma non c’è nessun problema».