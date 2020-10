Pinamonti: “Sempre pronto per Conte! Mi aiuta sempre, voglio migliorare”

Condividi questo articolo

Pinamonti prima di Inter-Parma ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del match di oggi facendo riferimento all’assenza di Romelu Lukaku e l’aiuto di Antonio Conte.

LUKAKU E AIUTO CONTE – Pinamonti prima di Inter-Parma su Sky : «Io sono sempre pronto. Sicuramente non sono contento che non ci sarà Lukaku perché è un giocatore fondamentale e una difficoltà in più, io sono pronto se il mister dovesse chiamarmi in causa. Mi hanno fatto piacere le parole che ha detto Antonio Conte ieri in conferenza, mi ha sempre dato consigli dato che arrivo in un gruppo già formato l’anno scorso. Mi sto trovando veramente bene, cerco di migliorare giorno dopo giorno».