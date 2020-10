Condò: “Inter costruita su Lukaku! Eriksen? Deve darsi una svegliata”

Paolo Condò

Inter-Parma, sfida valida per la sesta giornata di Serie A, andrà in scena tra pochissimo a San Siro. Paolo Condò, ospite negli studi fi “Sky Sport”, parla della nuova occasione di Eriksen e dell’assenza di Lukaku

ASSENZA – Inter-Parma andrà in scena tra pochissimo, ma senza Romelu Lukaku: «L’ultima difesa a quattro di Antonio Conte è quella degli inizi con il Chelsea, poi è passato a tre e ha vinto il campionato. Io Lukaku lo vorrei sempre avere, questa squadra è stata costruita su Lukaku. Nessun’altra squadra in Serie A è costruita in maniera cosi specifica sulle qualità di un giocatore, nemmeno la Juventus con Cristiano Ronaldo. Per Christian Eriksen questa è un’occasione importante, è vero che ha giocato tre volte su sei ma secondo me non lo ha schierato nella posizione più adatta e con i compagni più adatti. Eriksen comunque deve darsi una sveglia per andare incontro al suo allenatore».