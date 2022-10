Pedri: «L’Inter difende e riparte ma nostra qualità è immensa. Una finale!»

Come sta la squadra alla vigilia di una partita del genere?

Abbiamo grande voglia, per noi è una finale. Una partita molto importante, speriamo che venga come vogliamo per poter continuare a lottare per la qualificazione.

Il calendario è molto esigente e ci sono molte assenze

Sì, però abbiamo una rosa larga e fatto diversi acquisti. Vediamo con quelli che sono disponibili di affrontare la partita nella maniera migliore, perché siamo in grado di superarla.

Dove ritieni di giocare meglio, vicino all’area o a Busquets?

Preferisco giocare, intanto. Poi più avanzato credo di dare meglio, vicino agli attaccanti, ma faccio quello che mi dice il mister per aiutare la squadra.

Come stai fisicamente?

Molto bene. Ci sono tante persone che si preoccupano di noi durante la settimana, sto in forma perfetta.

La sosta ha fermato il buon momento?

Dobbiamo migliorare tante cose. Alla fine giochiamo ogni tre giorni, dobbiamo pensare che anche se giochiamo un po’ meno bene dobbiamo portare a casa i tre punti.

Come affronti questa partita?

È una finale. Sarà difficile, l’Inter sta dietro e riparte. È molto forte fisicamente, ma abbiamo la rosa per superarla e la nostra qualità è immensa.

Cos’è cambiato da prima della sosta?

Un po’ di tutto. Abbiamo avuto tante partite di fila, abbiamo dovuto fare rotazioni e altro. Continuiamo con la stessa dinamica, in Champions League abbiamo avuto brutti risultati ma dobbiamo riprendere a volare ed essere al massimo livello.

Preoccupa l’assenza di gol?

No. Abbiamo tanti giocatori di qualità, siamo in grado di farne tanti e abbiamo un attaccante di primo livello. Però non dipende solo da lui.

Un mancato risultato domani sarebbe un disastro anche economico?

Pensiamo a vincere. Dobbiamo ottenere i tre punti ed essere la squadra che passa agli ottavi.

Hai da subito avuto una buona esperienza con Lewandowski?

Sì, Robert è un autentico crack e ha molta esperienza in partite di questo tipo. Dal primo giorno ha aiutato i giovani per farci migliorare, è una garanzia.

Quanto avete parlato di quello che è successo a Milano?

Abbiamo molte partite di fila, quando è finita quella di Milano eravamo un po’ colpiti perché pensavamo di meritare di più. Ma non c’era tempo per pensare, avevamo subito un’altra gara in Liga. Abbiamo voglia di vincere questa partita e molta fiducia.

Xavi cosa vi ha chiesto in particolare?

Di arrivare in area. Il gol non è solo questione degli attaccanti, bisogna portare il pallone in area e aiutare la squadra. È quello che ci chiede il mister e su cui stiamo lavorando.

Tocchi meno palloni con questo tipo di gioco?

Abbiamo un tipo di gioco diretto, se manteniamo spesso il possesso c’è possibilità di giocare palloni agli attaccanti per arrivare al gol.

Come ti immagini la partita?

Sarebbe l’ideale segnare subito, ma loro avranno molti giocatori dietro.

Sai già cosa vuol dire segnare in Champions League. Sarebbe il massimo tornare a fare gol domani?

Ho sempre detto che arrivare di più in area e segnare maggiormente è un miglioramento. A Milano non ci sono riuscito, però c’ero arrivato. Devo entrare di più in area, sfruttare i rimpalli e le respinte per aiutare la squadra.