Marotta: «Bravi tecnico e squadra! Tifosi? Inter farà esposto Uefa»

si è espresso su Mediaset dopo Porto-Inter, gara che ha dato ai nerazzurri la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Non accadeva dal 2011

VICINANZA − Marotta soddisfatto per il traguardo e si concentra anche su quanto successo prima della gara: «Derby ai quarti? Chiaro che sarebbe emozionante e suggestivo. Ma oggi dobbiamo congratularci con l’allenatore e i giocatori per il grande traguardo che non arrivava da 12 anni. Tifosi? Li ringrazio e sono vicino a chi non è riuscito ad entrare. Domani faremo un esposto all’Uefa, è stato un fatto grave che si doveva evitare. Ho visto bambini piangere e famiglie intere fuori. Immagini e situazioni di disagio. L’Inter ai quarti? Merito della squadra e del tecnico, che ha subito anche critiche ingiuste. Ora affronteremo con impegno gli ultimi mesi».