Zhang: «Mi piacerebbe Derby ai quarti. Vogliamo vincere trofei»

Steven Zhang ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita dell’Inter contro il Porto in Champions League.

SUCCESSO – Steven Zhang è orgoglioso dell’Inter e del traguardo raggiunto: «Ogni stagione che iniziamo come Inter è il nostro obiettivo, vogliamo fare bene in ogni competizione. Sicuramente tante emozioni dopo sette anni di lavoro in società, stiamo andando nella direzione giusta sia internamente che esternamente e tutti compiono il massimo sforzo per raggiungere i risultati. Come ho detto, vogliamo giocare fino alla fine in Champions, il palcoscenico internazionale ci appartiene e vogliamo vincere trofei. Qualsiasi squadra ai quarti di finale è forte, guardando gli ultimi anni il Derby mi ha dato grandi emozioni, mi piacerebbe giocarci contro».