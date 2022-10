Marotta: «Skriniar merita rinnovo. Assemblea Inter sacra! Futuro, Zhang…»

Marotta ha parlato ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter-Viktoria Plzen di Champions League. L’AD nerazzurro sul rinnovo di Skriniar così come sul futuro societario con qualche parola anche per Lukaku

RINNOVO E SOCIETÀ − Beppe Marotta si è espresso su diversi temi legati al mondo nerazzurro: «Due cose distinte: una cosa è la qualificazione agli ottavi di Champions League e una cosa è sedersi con Skriniar a parlare di rinnovo. Se lo merita perché oltre ad essere un ottimo giocatore e anche un professionista serio, presente e futuro dell’Inter. L’assemblea è un momento di confronto con la realtà del mondo nerazzurro, saranno affrontati tanti temi dal presidente ai due amministratori come me e Antonello. Momento sacro, non opportuno rivelare qualcosa adesso. Cessione? Spetta a Zhang come presidente e proprietario. Credo però che si possa andare tranquillamente avanti con lui. Lukaku punto di riferimento importante che ha un peso enorme per l’attacco, ma anche senza di lui il gruppo ha ripreso un cammino importante».