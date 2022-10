Biasin: «Rinnovo Skriniar? Speranze vive ma con una consapevolezza!»

Skriniar stasera insieme ai suoi compagni proverà a battere il Viktoria Plzen e conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Proprio dall’esito del cammino europeo potrebbe dipendere il futuro dello slovacco. Biasin fa il punto senza illudere nessuno ai microfoni di Microfono Aperto su Radio Sportiva

NO ILLUSIONI – Milan Skriniar stasera guiderà l’Inter da capitano contro il Viktoria Plzen ma a tenere banco è anche il suo rinnovo di contratto. Fabrizio Biasin non vuole illudere nessuno: «Io penso che a prescindere da quello che capiterà stasera, l’idea di un giocatore che parte a gennaio non è mai bella. A prescindere secondo me andrà avanti fino a fine stagione e questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Stiamo parlando del capitano della squadra, in un mondo ideale rinnovi e te lo tieni a lunghissimo termine. Il problema è che stiamo parlando dello stesso giocatore che da Parigi ha un’offerta multimilionaria e quindi non bisogna illudere nessuno. Bisogna mantenere vive le speranze ma sapendo che nella maggior parte delle volte il giocatore sceglie l’ingaggio e anche se dovesse farlo non gli si può dire nulla».