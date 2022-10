Marotta: «Rinnovo Skriniar? Sono ottimista di natura! Ma si decide in due»

Marotta ha parlato nel corso del pre-partita di Inter-Viktoria Plzen. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

QUALIFICAZIONE – Queste le parole di Marotta: «La qualificazione agli ottavi sarebbe un traguardo importante che puntella un percorso di consolidamento. Un gruppo che lavora insieme da 3 o 4 anni, sarebbe importante. A livello europeo la conferma sarebbe un grandissimo risultato. Periodo difficile? Abbiamo fatto un’attenta analisi della situazione, vedere se c’erano situazioni carenti. Ci siamo resi conto che questo è un gruppo che poteva risalire la china, allenatore in primis. Hanno ritrovato l’anima, compattezza e motivazioni. Siamo tornati allo standard dell’Inter».

BILANCIO – Marotta rivela che, ad inizio stagione, a bilancio era preventivata una “retrocessione” in Europa League: «Verissimo. Il nostro era un budget molto prudente, deve esserlo sempre a inizio stagione. Dentro di noi c’era la volontà di superare il turno. Dopo il sorteggio le difficoltà erano aumentate, oggi meritatamente siamo qui a coronare un piccolo sogno. Possiamo ottenere, meritatamente, gli ottavi di finale»

RINNOVO – Marotta parla a proposito della questione rinnovo di Milan Skriniar: «Steven Zhang? Cresciuto molto nell’abito dirigenziale, è una presenza importante che ci da carica. Rinnovo Skriniar? Non è legato al passaggio del turno in Champions League. Noi abbiamo l’obbligo di sederci per trattare il rinnovo, perché se lo merita e perché è un ottimo calciatore. Speriamo che possa diventare un punto di riferimento per l’Inter del presente e del futuro. È chiaro che le decisioni vanno prese in due. Io spero, e sono ottimista di natura, che si possa arrivare ad una definizione quanto prima di un prolungamento importante per tutti»