Milito: «Inter, opportunità importante! Barella migliorato in un aspetto»

L’Inter di Inzaghi affronta il Viktoria Plzen a San Siro con la possibilità di conquistare gli ottavi di finale di Champions League battendo la squadra ceca (QUI le formazioni ufficiali). Milito, opinionista per Prime Video, dice la sua sull’importanza dell’appuntamento

OPPORTUNITÀ – L’Inter con il Viktoria Plzen ha l’opportunità di centrare gli ottavi di finale di Champions League. Diego Milito si concentra proprio sulla grande occasione dei nerazzurri: «Oggi è l’occasione per eccellenza, l’opportunità che ha l’Inter in questo girone difficilissimo di qualificarsi con un turno di anticipo ed è molto importante. Speriamo che l’Inter possa fare una grande prestazione per qualificarsi agli ottavi».

IDEA – Milito commenta poi le scelte di Michal Bilek: «L’allenatore del Viktoria Plzen ha visto questo scambio importante tra Dzeko e Lautaro Martinez e giocare a tre in difesa ha senso. La cosa più importante è ciò che farà l’Inter che dovrà subito aggredire vista l’importanza della sfida. Secondo me è importante che l’allenatore parli nello spogliatoio perché poi in campo, almeno quando giocavo io, non guardavo spesso dalle parti della partita».

ARMA – Milito parla anche del ritorno di Romelu Lukaku: «Lukaku è un’arma in più, stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Poi è fermo da tanto tempo e penso che l’Inter abbia bisogno di un giocatore così per avere un’arma in più. Barella sta facendo veramente benissimo, credo che anche Calhanoglu sia diventato fondamentale, ma anche Mkhitaryan. Con questo centrocampo ha trovato ritmo ma soprattutto gol. Barella sta migliorando negli inserimenti in area»