Capello: «Inter ha ritrovato un’anima! Calhanoglu? Rispetto a Brozovic…»

Fabio Capello, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.

ANIMA – Questa l’opinione di Fabio Capello: «Vittoria con la Fiorentina? In quel momento uno dice, forse la fortuna sta girando. Questo è importante per una squadra. L’Inter ha trovato un’anima, non ci sono più gesti di indofferenza. Si fa qualcosa per aiutare i compagni, questo fa sì che la squadra sia unita e che voglia arrivare al successo. Spero di rivederlo anche nella sfida di stasera contro il Viktoria Plzen. Calhanoglu? Visione di gioco superiore a Brozovic».