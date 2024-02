Marotta: «Rinnovi? Nessuna ansia. Zielinski-Taremi grande attenzione!»

L’Inter inaugura il nuovo turno di campionato con l’anticipo del venerdì. Le parole di Giuseppe Marotta su Sky Sport 24 prima di sfidare la Salernitana.

SCELTE – Nuovo appuntamento per l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà la nuova Salernitana di Fabio Liverani. Ne parla Giuseppe Marotta: «L’Inter nelle competizioni deve sempre ottenere il massimo del risultato finale. L’allenatore allena i giocatori tutti i giorni e lui è in grado di decidere chi mettere in campo. I cambi, anche quelli che avvengono a partita in corso, sono sempre importanti. A Inzaghi non gli si può assolutamente dire nulla perché sta lavorando in maniera egregia e quindi condivido la scelta fatta.

RINNOVI E MERCATO – Giuseppe Marotta prima di Inter-Salernitana continua: «Rinnovi? È un motivo che non ci genera ansia perché abbiamo anche fare con bravi professionisti, uomini veri, appassionati del loro lavoro e innamorati della maglia. Vorremmo anche non parlarne più di tanto perché vorremmo anche concentrarci. Questi sono due mesi in cui ci giochiamo gran parte della stagione e vorremo concentrarci. Nel frattempo però l’area tecnica sta monitorando anche gli elementi e le opportunità che si possono presentare da giocatori svincolati. Su Zielinski c’è grandissima attenzione da parte nostra, così come per Taremi. Vedremo in modo assolutamente trasparente di annunciare se la cosa si potrà concludere o no. Ad oggi segnali di preoccupazioni non ce ne sono. Ovvio che se ci fossero li affronteremmo nel migliore dei modi. Non mi faccio condizionare dai titoli dei giornali. Siamo l’Inter con una proprietà comunque forte, non dimentichiamocelo. Noi siamo competitivi anche grazie alla sicurezza che viene da dietro. Abbiamo obiettivi importanti e vogliamo concentrarci su questo».

CAMPO – Marotta conclude, con un occhio anche alla Champions League: «Questa è una partita che solo sulla carta è facile, ma nasconde insidie tremende. è una delle partite più difficile. vincere oggi andare a 10 punti dalla seconda ed è per questo che oggi dobbiamo giocare con motivazione, al di là del calcio bello. questi immensi punti di distacco bisogna dimenticarli ed affrontarli come se fosse la seconda della classe. Noi rischiamo quotidianamente, il gioco del calcio è fatto di dinamiche anche di questa natura. Partecipare alla più importante competizione è sicuramente motivo di grande orgoglio che prema il lavoro di tutta la società. Anche qui vogliamo onorarlo nel migliori dei modi. L’Atletico Madrid è una squadra scorbutica, gestita da allenatore tenace che riesce a tirar fuori il massimo dai propri allenatore. Non sarà una partita facile ma io sono molto fiducioso e sicuro della capacita dei nostri giocatori e delle intuizioni del nostro allenatore».