Marotta: «Rinnovi? In contatto con gli agenti di Brozovic e Perisic!»

Marotta prima di Roma-Inter, valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, ha parlato dell’importanza della sfida contro i giallorosso allenati da José Mourinho, ma anche dei rinnovi di Brozovic e Perisic.

BIG MATCH – Marotta prima di Roma-Inter, su DAZN ha parlato così: «Mi aspetto una partita piena di insidie perché la Roma al di là del nome e del blasone è composta da una rosa competitiva. Spero di assistere a un bel match e la speranza e inoltre di continuare nel nostro rullino di marcia. Chiamare Mourinho in una delle mie squadre? Non c’è mai stata l’opportunità, non ci siamo mai incrociati come pensieri, quando c’era da decidere l’allenatore non era in elenco perché probabilmente era già accasato. Questo non significa che non abbia stima per un allenatore vincente che ha dimostrato di raccogliere tanti successi».

RINNOVI – Marotta ha parlato in particolare dei rinnovi di Brozovic e Perisic: «Queste dinamiche fanno parte delle nostre agende quotidiane. Abbiamo frequenti con loro e i loro agenti, questo è un gruppo che merita la riconferma, però oggi siamo concentrati sul campionati e sulla UEFA Champions League. L’accordo si troverà con grande facilità qualora i giocatori volessero continuare a giocare con noi».