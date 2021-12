Tiago Pinto: «Le emozioni di Mourinho? Siamo tranquilli, grande partita»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

CONSAPEVOLEZZA – Tiiago Pinto parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Roma-Inter: «Per noi è una gioia avere Mourinho ogni giorno, sappiamo della sua carriera e della sua esperienza in queste partite ma noi ogni giorno capiamo perché abbiamo preso Mourinho. Abbiamo molta fiducia in lui ma non è stato preso solo per i big match. Le sue emozioni per questa partita? Noi siamo sempre molto vicini, è stata una settimana piena. Dopo Bologna è stato il momento di ricompattarci anche per far fronte alle assenze ma con tranquillità e con la consapevolezza che abbiamo una grande partita da giocare. Le parole di Mourinho su Zaniolo? Io nelle ultime due/tre settimane sono stato molto attento a tutto, a quello che si dice anche dell’Italia di Mancini e quando si parla di Zaniolo si parla di una delle più grandi speranze. Il mister ha detto che va tutelato, non possono fermarlo in quel modo senza che l’arbitro fischi fallo. Bisogna parlare anche del calcio italiano perché lui ha un potenziale incredibile e penso che la Serie A non voglia che vada via».